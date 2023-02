Milan-Leao, una scelta che fa rumore: continuano i contatti per il rinnovo

La scelta di Pioli di tenere Leao in panchina nel derby fa sicuramente rumore, rinunciare al portoghese in un momento importante ha fatto storcere il naso a tanti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante la panchina e l’ingresso nella ripresa proseguono i contatti per il rinnovo con il Milan. Ora c’è superare il gelo degli ultimi giorni per evitare brutte sorprese in futuro.