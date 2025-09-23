 Milan Lecce: sintesi, cronaca, live-risultato, live
Connect with us

Milan News

Milan Lecce 1-0 LIVE: che traversa di Rabiot!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Gimenez

Milan Lecce: sintesi, cronaca, risultato del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia a San Siro

Il Milan torna protagonista in Coppa Italia 2025-2026 con una sfida dal sapore speciale. I rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua esperienza e per la capacità di gestire grandi campioni, affrontano il Lecce nei sedicesimi di finale della competizione. La gara è in programma questa sera alle ore 21, in uno stadio che si preannuncia gremito e pronto a sostenere la squadra.

Allegri e il nuovo corso rossonero

Dopo il suo ritorno sulla panchina del Milan, Allegri ha subito riportato entusiasmo nell’ambiente. Conosciuto per il suo pragmatismo tattico e per la capacità di adattare il gioco alle caratteristiche dei suoi uomini, il tecnico toscano punta a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto, non solo per arricchire la bacheca del club, ma anche per dare fiducia a un gruppo in fase di costruzione.

Il Lecce alla prova del grande palcoscenico

Il Lecce, allenato da un tecnico giovane e ambizioso come Di Francesco, arriva a San Siro con la voglia di sorprendere. La squadra salentina, che in Serie A ha dimostrato solidità e organizzazione, cercherà di sfruttare le occasioni in contropiede. Tra i giocatori più attesi c’è Camarda, attaccante italiano classe 2008, pronto a mettere in difficoltà la retroguardia milanista.

SEGUI LA DIRETTA DI MILAN LECCE SU MILANNEWS24

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.

Related Topics:

Hanno Detto

Milan, parla Scaroni: «San Siro? Siamo in dirittura d’arrivo, c’è fiducia. Sul progetto dico questo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

39 minuti ago

on

23 Settembre 2025

By

Scaroni
Continue Reading

Milan News

Milan Lecce, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

23 Settembre 2025

By

Gimenez
Continue Reading