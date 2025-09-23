Milan Lecce: sintesi, cronaca, live-risultato, live

Milan Lecce: sintesi, cronaca, risultato del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia a San Siro



Il Milan torna protagonista in Coppa Italia 2025-2026 con una sfida dal sapore speciale. I rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua esperienza e per la capacità di gestire grandi campioni, affrontano il Lecce nei sedicesimi di finale della competizione. La gara è in programma questa sera alle ore 21, in uno stadio che si preannuncia gremito e pronto a sostenere la squadra.

Allegri e il nuovo corso rossonero

Dopo il suo ritorno sulla panchina del Milan, Allegri ha subito riportato entusiasmo nell’ambiente. Conosciuto per il suo pragmatismo tattico e per la capacità di adattare il gioco alle caratteristiche dei suoi uomini, il tecnico toscano punta a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto, non solo per arricchire la bacheca del club, ma anche per dare fiducia a un gruppo in fase di costruzione.

Il Lecce alla prova del grande palcoscenico

Il Lecce, allenato da un tecnico giovane e ambizioso come Di Francesco, arriva a San Siro con la voglia di sorprendere. La squadra salentina, che in Serie A ha dimostrato solidità e organizzazione, cercherà di sfruttare le occasioni in contropiede. Tra i giocatori più attesi c’è Camarda, attaccante italiano classe 2008, pronto a mettere in difficoltà la retroguardia milanista.

SEGUI LA DIRETTA DI MILAN LECCE SU MILANNEWS24

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.