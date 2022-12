Mike Maignan non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio: il portiere del Milan si sottoporrà a nuovi esami tra due settimane

Mike Maignan non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio e non sarà a disposizione del Milan per la ripresa.

Come riportato da Sky Sport, il portiere rossonero sente ancora dolore al polpaccio e tra due settimane si sottoporrà a nuovi esami.