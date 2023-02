Milan, Maignan sempre più vicino al rientro

Cresce l’ottimismo in casa Milan per il rientro di Maignan: le partite del suo ritorno in campo potrebbero essere Atalanta o Fiorentina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mike Maignan sembra essere finalmente vicino al ritorno in campo con la maglia del Milan.

Il portiere francese sarà in campo a Londra per il ritorno contro il Tottenham e in vista di questo impegno cercherà di giocare almeno altri 90 minuti prima in Serie A: la speranza è di riaverlo con l’Atalanta o almeno con la Fiorentina.

