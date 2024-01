Milan, Moncada: «Terracciano lo seguiamo da anni. Brassier...»

Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del match contro l’Empoli

TERRACCIANO – «È un giocatore che seguiamo da due anni, ha giocato più o meno 40 partite col Verona. È un jolly della difesa, ha un bel fisico, siamo contenti».

ARRIVA UN’ALTRA PUNTA – «Abbiamo Giroud e Jovic che sono i nostri numeri 9. Stan facendo bene e fanno gol. Non possiamo sempre cercare giocatori fuori di casa».

BRASSIER – «Lo seguiamo da anni, lo conosco da 5 anni. È un giocatore interessante in lista, ma non c’è accordo».

KRUNIC – «È un giocatore del Milan ma non c’è l’offerta giusta. Se non c’è l’offerta giusta non parte».

