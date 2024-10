Milan Napoli: tre cose che non hai notato - Calcio News 24

Tre curiosità sulla sfida tra Milan e Napoli, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025

Una vittoria importante quella di Conte su Fonseca, con riflessi importanti sulla classifica. Gli inseguitori scenderanno in campo a -7 (l’Inter) e -8 (la Juventus), oltre ad avere dato una mazzata significativa alle ambizioni dei rossoneri. Ecco tre episodi minori che non vanno dimenticati per capire meglio Milan-Napoli.