Milan, Nocerino: «Ibra out contro Juve? Può essere un’opportunità»

L’ex centrocampista del Milan Nocerino commenta così la pesante assenza di Ibrahimovic in semifinale di Coppa Italia contro la Juve

Nel corso dell’intervista rilasciata a Milannews.it, Antonio Nocerino si è espresso così a proposito delle assenze di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo contro la Juventus in Coppa Italia.

«Io le ho sempre viste come un’opportunità. Certamente sono assenze importanti, però rappresentano un’opportunità per il resto della squadra. Chi giocherà al loro posto avrà una grande fortuna, perchè gioca una semifinale contro una grande squadra e potrà mettersi in mostra. Per alcuni di loro c’è in gioco anche una conferma, quindi è una buona opportunità per tutti».