Milan, nome nuovo a centrocampo: è Enzo Fernandez del River Plate

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero seguendo con attenzione il giovane Enzo Fernandez del River Plate

Come riportato da Tuttosport uno dei nomi cerchiati in rosso dal Milan per rinforzare il centrocampo è quello di Enzo Fernandez del River Plate. È un talento fulgido, può giocare sia come mediano sia come trequartista centrale. In questa stagione ha messo a referto ben 9 gol e 2 assist.

Nel contratto è presente una clausola da 18 milioni di euro, una cifra importante ma accessibile. Il Milan lo ha monitorato attraverso il blitz di Geoffrey Moncada che lo ha visionato di persona. Sul giocatore c’è stato un sondaggio del Benfica ma il giocatore avrebbe dato la priorità alla pista rossonera.

