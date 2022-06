Milan, nuova richiesta del Basaksehir per riscattare Duarte

Milan, prosegue la trattativa tra i rossoneri e il Basaksehir per il riscatto di Duarte. Il club turco ha una nuova richiesta

Prosegue senza sosta la trattativa tra Milan e Basaksehir per Leo Duarte. Il centrale brasiliano, in prestito alla formazione turca, potrebbe essere riscattato in cambio del versamento di 5 milioni di euro.

Tuttavia il Basaksehir ha chiesto uno sconto rispetto alla cifra pattuita a gennaio 2020 e c’è fiducia che si possa chiudere.