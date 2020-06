Il Milan abbandona le piste Jovic del Real Madrid e Milik del Napoli: idea Boadu su intermediazione di Raiola

Il Milan ha riscontrato enormi difficoltà ad arrivare a Luka Jovic del Real Madrid e Arkadiusz Milik del Napoli in vista della prossima stagione.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’agente Mino Raiola vorrebbe far approdare in rossonero Myron Boadu, talento classe 2001 di proprietà dell’AZ Alkmaar.