Milan, scocca la pace tra Leao e Pulisic: il chiarimento dopo il diverbio avuto negli spogliatoi! Il retroscena

Milan, scocca la pace tra Leao e Pulisic: il chiarimento dopo il diverbio avuto negli spogliatoi! Ecco cosa si sono detti i due attaccanti

Il clima in casa Milan ha visto una sostanziale distensione dopo le polemiche scatenate dalla sconfitta contro la Lazio. Al centro della tempesta c’erano Rafael Leao e Christian Pulisic, che hanno avuto un episodio di frizione durante la partita. Il portoghese, visibilmente contrariato dalla mancata assistenza del compagno, ha reagito in modo acceso, non solo durante il match ma anche negli spogliatoi, dove si è lamentato per il comportamento di Pulisic. La reazione di Leao ha suscitato la preoccupazione di Massimiliano Allegri, che ha cercato di placare gli animi di entrambi i giocatori.

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La distensione in allenamento e la ripartenza

Nei giorni successivi alla partita, la situazione è stata gestita in maniera matura. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due calciatori si sono chiariti durante l’allenamento, con una stretta di mano e un confronto diretto per risolvere le incomprensioni. È emerso che, nonostante le differenze, entrambi erano pronti a mettere da parte il litigio per concentrarsi sugli obiettivi comuni, con la consapevolezza che la squadra deve restare unita e focalizzata sulla qualificazione alla Champions League.

Il pensiero al Torino: riscatto necessario

Il Milan è reduce da una sconfitta pesante contro la Lazio, che ha messo in luce la difficoltà di Leao e Pulisic a trovare la rete nelle ultime partite. Il portoghese non segna da due partite, mentre Pulisic è ancora a secco nel 2026. Questi numeri non sono certo da una coppia che dovrebbe fare la differenza in attacco. Nonostante ciò, la speranza è che i due possano ritrovare la via del gol proprio nella sfida cruciale contro il Torino. La partita di sabato si preannuncia come un banco di prova fondamentale per i rossoneri, che dovranno risollevarsi dopo la sconfitta e riprendere la corsa verso l’Europa.