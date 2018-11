Leonardo lavora ai prossimi colpi di mercato: il ritorno di Pato è sempre più probabile, il brasiliano costa 25 milioni

Visti i gravi infortuni di Caldara e Biglia, il Milan, a gennaio, ha tutta l’intenzione di tornare sul mercato per non compromettere la propria stagione. Uefa permettendo, dato che i rossoneri sono sempre sotto osservazione per il proprio bilancio, Leonardo farà sicuramente qualche operazione per sistemare la rosa. Anche l’attacco subirà dei cambiamenti: con l’adozione del modulo a due punte, serve un altro uomo offensivo che è stato individuato in Pato, anche se continuano le voci su Ibrahimovic.

Il Papero, attualmente in Cina, al Tianjin che a breve finirà il campionato, tornerebbe volentieri a Milano, grazie anche agli ottimi rapporti con Leonardo. Lo stesso Gattuso avrebbe piacere a fare affidamento su di lui che da quando è in Cina non ha più avuto particolari problemi fisici: il brasiliano, però, ha una clausola di rescissione da 25 milioni di euro.