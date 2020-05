Milan, Piatek in gol nel pari tra Hertha Berlino e Lipsia

Krzysztof Piatek torna al gol nel match delicato fra Lipsia e Hertha Berlino. Gli ospiti vanno subito avanti grazie a Grujic, ma poi Klostermann pareggia i conti.

Nella ripresa i padroni di casa perdono l’espulso Halstenberg ma poi trovano la rete con Patrick Schick. La squadra della capitale tedesca conquista un calcio di rigore all’82’: sul dischetto si presenta Piatek, che non sbaglia e festeggia con l’esultanza del pistolero.

Benefits of no crowd noise: You can hear Krzysztof Piatek yell “pew, pew, pew” during his pistolero celebration.pic.twitter.com/PNxquxVkFE

— The18 (@the18com) May 27, 2020