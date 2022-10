Milan, è emergenza per Pioli: con il Chelsea rosa ridotta

Stefano Pioli deve fare i conti con le assenze del suo Milan per la sfida di mercoledì contro il Chelsea in Champions League

Stefano Pioli deve fare i conti con le assenze del suo Milan per la sfida di mercoledì contro il Chelsea in Champions League.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al netto delle assenze per infortunio e dei giocatori fuori lista per le coppe europee saranno soltanto 16/17 i giocatori disponibili per la partita contro i Blues. Aggregati diversi giocatori della Primavera, ma la speranza per il tecnico è riavere qualcuno per la sfida alla Juventus.