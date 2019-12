Milan, Pioli: «Ibrahimovic sa fare tutto»

Il tecnico del Milan Pioli ha commentato l’arrivo in rossonero di Ibrahimovic: «Non vede l’ora di allenarsi»

Stefano Pioli ha commentato il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: «È un giocatore che sa fare tutto. Assist per i compagni, è un punto di riferimento per l’attacco e occupa bene l’area. È motivato, gli ho dato il benvenuto al telefono».

«Si è informato sulla squadra, sugli allenamenti che dovrà fare e sui compagni. Mi ha detto che sta bene, che devo stare tranquillo e che non vede l’ora di allenarsi con noi. Anche io non vedo l’ora di averlo a disposizione», ha concluso il tecnico del Milan ai microfoni di Sky Sport.