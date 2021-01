Milan, Pioli: «Leao continui così. Ibrahimovic va gestito»

Intervistato a fine partita da Dazn, il tecnico del Milan Pioli ha commentato la prestazione del Milan nella sfida contro il Torino

Intervistato a fine partita da DAZN, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato la prestazione di Rafael Leao nella sfida contro il Torino.

LEAO – «L’importante è che continui così Rafa. Mi è piaciuto molto. Deve crescere ma è un ragazzo giovane. Può fare meglio ma è normale così. È stato preso per fare la seconda punta, ora sta diventando completo. Mi dispiace molto aver perso Leao per la prossima partita, non credo fosse da ammonizione quell’episodio».

KESSIE – «Kessie può fare bene in tutte le fasi, ci da contrasti e qualità. È in una crescita netta e continua. È un punto di forza della squadra e dentro la partita ha una mentalità molto positiva. È il primo ad aiutare e stimolare i compagni. E questo è importante in una squadra giovane come la nostra».

IBRAHIMOVIC – «Ibra aveva sposato appieno le constatazioni dello staff sanitario. Sapevamo che poteva essere disponibile per un piccolo spezzone di partita. Bisogna capire come gestirlo, ma lui è sempre molto disponibile quindi non ci sono problemi. Zlatan è troppo forte in tutto, è di grande aiuto in tutto e per tutti. Anche a livello di spessore umano messo a disposizione per la squadra».