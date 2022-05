Milan, Pioli: «Non eravamo i più forti, lo siamo diventati. Ibra fondamentale»

L’allenatore del Milan Pioli ha raccontato a Che Tempo Che Fa la vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri

Intervistato a Che Tempo Che Fa, l’allenatore del Milan Stefano Piolo è tornato a parlare dello scudetto conquistato una settimana fa.

AMATO DA SUBITO – «I tifosi mi hanno accettato per quello che sono, io faccio tutto con passione ed entusiasmo. Questo mi ha riempito di orgoglio e di gioia».

MOMENTO PIU’ DIFFICILE – «Credo la sconfitta nel derby di Coppa Italia. Abbiamo perso una partita in cui volevamo andare avanti nella competizione e poi avevamo una partita con la Lazio. A detta di tutti il nostro calendario era il più difficile, vuol dire che abbiamo fatto un grande percorso. Non eravamo i più forti ma lo siamo diventati».

IBRAHIMOVIC – «Non vedeva l’ora di operarsi, ha giocato e si è allenato pochissimo. Ma il suo contributo è stato fondamentale con la sua convinzione che trasmette a tutti i compagni. Per me la persona più intelligente e simpatica ne mondo del calcio. Mi auguro che resti, lui ha fatto questa operazione per continuare. Ha ancora tanto da dare».

