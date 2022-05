Milan, Pioli non ha alcun dubbio: Brahim Diaz deve restare

Milan, Pioli conta su Brahim Diaz per il prossimo futuro. Il tecnico punta sulla permanenza dello spagnolo in rossonero

Come ammesso dallo stesso Stefano Pioli ad AS, il tecnico rossonero punta molto su Brahim Diaz in vista delle prossima stagione.

Come confermato stamane dal Corriere dello Sport, il tecnico si augura che lo spagnolo possa restare al Milan, nonostante le voci si un presunto interesse del Real nei suoi confronti.