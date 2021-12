Milan, Pioli sorride a metà: per il Napoli recupera il solo Giroud

In vista di Milan-Napoli, Pioli recupera il solo Giroud: l’infermeria rossonera resta piena

Milan con le ossa rotte. Pioli potrà contare solo sul recupero di Giroud contro il Napoli. La lista degli infortunati è lunghissima. Il tecnico rossonero non è mai riuscito ad avere a disposizione tutta la rosa in una singola partita in questa prima parte di stagione (giro di boa vicinissimo).

Il Diavolo, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, difficilmente recupererà Leao. Il portoghese qualora sentisse ancora dolore alla coscia non sarà tra i convocati, anche se l’ex Lille vorrebbe almeno sedersi in panchina. Da Milanello filtra pessimismo. Insomma la lista di coloro che non hanno avuto problemi sin ora è assai corta: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Kalulu, Tonali, Saelemaekers, Maldini e Conti, quest’ultimo mai impiegato dall’allenatore. Per puntare a vincere qualcosa quest’anno serve assolutamente battere l’emergenza infortuni.

