Milan, Pioli: «Sorteggio? Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l’Udinese

UDINESE – «L’Udinese è una squadra fisica e tecnica che gioca velocemente sugli attaccanti. Una partita da affrontare con determinazione e concentrazione».

SORTEGGIO – «Il sorteggio l’abbiamo vissuto mentre facevamo l’allenamento, qualsiasi avversario sarebbe stato un avversario difficile. Ci si aspettava sicuramente un sorteggio complicato e stimolante. Siamo ai quarti, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. La Champions è la Champions e il Milan è il Milan».

NAPOLI – «Affascinante e stimolante perchè è un quarto di Champions League, il Napoli è forte ma giocheremo per passare il turno. Non credo che sentirò Spalletti ma con lui ho un grande rapporto. Per me è un grande allenatore, ci incontreremo in campionato ma c’è una grande differenza con la Champions. Per ora pensiamo a domani».