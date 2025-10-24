Milan News
Milan Pisa, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida di San Siro! Tutti i dettagli
Milan Pisa streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida di San Siro valida per l’8ª giornata di Serie A 2025/26
L’ottava giornata di Serie A si apre con il più classico dei testacoda. A San Siro il Milan capolista ospita il Pisa fanalino di coda, in una sfida che mette di fronte due realtà agli opposti della classifica.
I rossoneri, primi con 16 punti e reduci dalla rimonta vincente contro la Fiorentina, cercano continuità: Allegri punta al settimo risultato utile consecutivo per consolidare il primato e dare ulteriore slancio alla corsa scudetto.
Situazione diametralmente opposta per il Pisa, ancora a caccia della prima vittoria dal ritorno in Serie A. Gilardino prova a scuotere i suoi e a invertire una rotta che li vede fermi all’ultimo posto, con la necessità di dare un segnale forte per riaccendere speranze e classifica.
DOVE VEDERE MILAN PISA
• Orario: 20:45
• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251
• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
LEGGI ANCHE – Milan, dalla dirigenza si continua a predicare calma: le prossime sfide si preannunciano fondamentali per continuare a coltivare il sogno Scudetto
Milan, dalla dirigenza si continua a predicare calma: le prossime sfide si preannunciano fondamentali per continuare a coltivare il sogno Scudetto
Calciomercato Milan, Tare ha due chiari obiettivi per gennaio: il piano del direttore sportivo rossonero per rinforzare la rosa di Allegri