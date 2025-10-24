Milan Pisa, voglia di primo posto in classifica per i rossoneri! Allegri al lavoro tra conferme e un possibile nuovo esordio...

Milan Pisa, i rossoneri vogliono la prima posizione in classifica! Allegri al lavoro tra conferme e un possibile nuovo esordio… Le ultime

Il Milan si prepara ad affrontare il Pisa a San Siro venerdì sera con l’opportunità di conquistare temporaneamente la vetta della Serie A. I rossoneri, con cinque vittorie nelle prime sette partite, possono allungare di quattro punti in attesa degli altri match, incluso Napoli-Inter. Sulla carta, una partita casalinga contro l’ultima in classifica sembrerebbe agevole, ma il precedente con la Cremonese ha mostrato le insidie delle neopromosse, specialmente in un periodo di nuova crisi infortuni per il Diavolo.



Le chiavi della partita: Leao-Gimenez contro l’esperienza di Albiol

Gran parte delle speranze milaniste ricadono sulla coppia d’attacco formata da Rafael Leao e Santiago Gimenez. Entrambi sono stati decisivi nella rimonta contro la Fiorentina, con Leao autore di una doppietta (il suo primo gol in casa dopo 17 mesi e il rigore decisivo) e Gimenez che si è procurato il penalty, cercando ora il suo primo gol in campionato. Sarà un duello affascinante tra il portoghese e il messicano contro la coppia difensiva del Pisa, Raul Albiol e Simone Canestrelli. Il quarantenne Albiol, all’esordio contro il Verona, sarà l’ancora difensiva, mentre Canestrelli, pilastro della promozione e sempre presente, dovrà contenere Leao, che dovrebbe agire sulla sua fascia.



Nzola e l’esordio di De Winter

Sul fronte opposto, M’Bala Nzola guiderà l’attacco del Pisa, una squadra che finora ha segnato solo due gol in Serie A. Nzola, che gioca a sinistra nella coppia offensiva, sarà il principale pericolo per la difesa milanista. Sarà interessante vedere come si comporterà Koni De Winter, al suo esordio da titolare dopo l’arrivo al Milan. Allegri ha scelto di far riposare Tomori, offrendo al giovane belga l’occasione di affermarsi e neutralizzare la minaccia di Nzola.

Battaglie a centrocampo e sulle fasce



A centrocampo, oltre all’importanza di Modric o all’opportunità per Ricci, la partita potrebbe essere decisa dal duello fisico tra Youssouf Fofana e Ebenezer Akinsanmiro. Il francese, ormai titolare fisso sotto Allegri, svolge un lavoro oscuro ma fondamentale, anche in un ruolo più avanzato come contro la Fiorentina. Akinsanmiro, talento nigeriano di 20 anni del Pisa, ha già impressionato e sarà pronto alla battaglia. Infine, sulle fasce, si preannuncia un confronto interessante tra Davide Bartesaghi e Idrissa Touré. Bartesaghi, titolare inaspettato data l’assenza di Estupinan per infortunio alla caviglia, ha offerto prestazioni positive. Il suo avversario sarà Touré, un difensore tedesco di 27 anni, rapido e fisico, che il Pisa di Gilardino cercherà di sfruttare come sbocco offensivo. Un duello tra due esterni “giganti” rispetto alla norma, che potrebbe regalare scintille.

LEGGI ANCHE – Probabili Formazioni Serie A 2025/2026, la guida all’8ª Giornata

