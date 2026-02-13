Milan, la probabile formazione per il match con il Pisa: una novità tra gli undici di Allegri! A quale mossa sta pensando il tecnico

Milan News
Il Milan vuole riannodare il filo interrotto a Bologna, ripartendo da quella vittoria convincente per approcciare la sesta trasferta degli ultimi quarantadue giorni. Massimiliano Allegri ha le idee chiare per la sfida contro il Pisa di Hiljemark: cambiare il minimo indispensabile. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’approccio e lo sviluppo tattico visti al Dall’Ara lo hanno soddisfatto, e per questo stasera all’Arena Garibaldi si ripartirà dallo stesso blocco, con un’unica novità in difesa: Tomori prenderà il posto di De Winter, completando il terzetto con Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan.
Le vere certezze, però, sono in attacco, dove la coppia Loftus-Cheek e Nkunku è confermata dal primo minuto, con Leao e Pulisic pronti a subentrare. I riflettori sono tutti per il francese ex Chelsea, arrivato in estate per 37 milioni più bonus (e contratto fino al 2030) e diventato l’uomo in più del Diavolo da Natale in poi. Dopo un avvio complicato, condizionato dall’assenza di preparazione estiva e da un infortunio in Nazionale, Nkunku si è sbloccato. “Sapevo che i gol sarebbero arrivati, era solo questione di tempo e, come diceva il mister, di sorrisi“, ha raccontato il giocatore alla Gazzetta dello Sport. Allegri conferma: “È un ragazzo sensibile, gli ho detto che ridendo di più le cose sarebbero andate meglio. La sua tecnica non si discute“. I numeri gli danno ragione: 5 gol nelle ultime 6 gare di campionato (ne aveva segnati altrettanti nelle precedenti 48 tra Serie A e Premier), e una condizione fisica finalmente ottimale.
Il francese, che a Bologna è stato il migliore in campo insieme a Rabiot (aprendo l’azione dell’1-0 e procurandosi il rigore del 2-0), cerca conferme anche per strappare una convocazione al Mondiale con la Francia. A centrocampo confermati Athekame, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi.
Allegri, che stasera taglia il traguardo delle 530 panchine in Serie A, predica calma: “Se i giocatori credono allo scudetto è positivo, ma con 50 punti non si va nemmeno in Conference. Dobbiamo pensare solo a fare punti col Pisa, l’Inter e il Napoli sono fortissime”. E alla domanda su un eventuale spareggio scudetto con i nerazzurri, il tecnico non si nasconde: “Firmerei subito”.
