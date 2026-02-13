Milan, la probabile formazione per il match con il Pisa: una novità tra gli undici di Allegri! A quale mossa sta pensando il tecnico

Milan, ecco la probabile formazione per il match con il Pisa in programma questa sera. Allegri ha in mente una novità

Il Milan vuole riannodare il filo interrotto a Bologna, ripartendo da quella vittoria convincente per approcciare la sesta trasferta degli ultimi quarantadue giorni. Massimiliano Allegri ha le idee chiare per la sfida contro il Pisa di Hiljemark: cambiare il minimo indispensabile. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’approccio e lo sviluppo tattico visti al Dall’Ara lo hanno soddisfatto, e per questo stasera all’Arena Garibaldi si ripartirà dallo stesso blocco, con un’unica novità in difesa: Tomori prenderà il posto di De Winter, completando il terzetto con Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan.

Le vere certezze, però, sono in attacco, dove la coppia Loftus-Cheek e Nkunku è confermata dal primo minuto, con Leao e Pulisic pronti a subentrare. I riflettori sono tutti per il francese ex Chelsea, arrivato in estate per 37 milioni più bonus (e contratto fino al 2030) e diventato l’uomo in più del Diavolo da Natale in poi. Dopo un avvio complicato, condizionato dall’assenza di preparazione estiva e da un infortunio in Nazionale, Nkunku si è sbloccato. “Sapevo che i gol sarebbero arrivati, era solo questione di tempo e, come diceva il mister, di sorrisi“, ha raccontato il giocatore alla Gazzetta dello Sport. Allegri conferma: “È un ragazzo sensibile, gli ho detto che ridendo di più le cose sarebbero andate meglio. La sua tecnica non si discute“. I numeri gli danno ragione: 5 gol nelle ultime 6 gare di campionato (ne aveva segnati altrettanti nelle precedenti 48 tra Serie A e Premier), e una condizione fisica finalmente ottimale.

Il francese, che a Bologna è stato il migliore in campo insieme a Rabiot (aprendo l’azione dell’1-0 e procurandosi il rigore del 2-0), cerca conferme anche per strappare una convocazione al Mondiale con la Francia. A centrocampo confermati Athekame, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi.

Allegri, che stasera taglia il traguardo delle 530 panchine in Serie A, predica calma: “Se i giocatori credono allo scudetto è positivo, ma con 50 punti non si va nemmeno in Conference. Dobbiamo pensare solo a fare punti col Pisa, l’Inter e il Napoli sono fortissime”. E alla domanda su un eventuale spareggio scudetto con i nerazzurri, il tecnico non si nasconde: “Firmerei subito”.