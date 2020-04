Milan, problemi per Kessié per il rientro in Italia dalla Costa d’Avorio

Milan, giocatori all’estero chiamati al rientro in Italia: Kessié “bloccato” nella sua Costa d’Avorio, possibile ritardo

Franck Yannick Kessié potrebbe non riuscire a rientrare a Milano entro giovedì, come previsto dalle indicazioni del Milan per i giocatori all’estero.

A rivelare l’indiscrezione è l’Ansa, che specifica come il centrocampista stia riscontrando problemi per trovare un volo che possa portarlo in tempo in Italia dalla Costa d’Avorio. Il Milan è al corrente della situazione e, data l’incertezza intorno alla data della ripresa della Serie A, non eserciterà ulteriori pressioni.