Milan, quante assenze per la sfilata dei 125 anni

Ci sono novità circa la sfilata dei 125 anni del Milan con alcune leggende assente e altre che ci saranno

C’è tanta attesa per i 125 anni del Milan con presenze e assenze di lusso. A riferirlo è Enrico Currò a Repubblica che ha raccontato come Savicevic dovrebbe far parte di coloro che presiederanno per questo storico traguardo.

Tra le assenze spiegano alcune leggende come Maldini, Boban, Kakà e Shevchenko. In forse ancora la questione legata alla presenza o meno di Rivera.