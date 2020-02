Milan, Rebic a tutti i costi: la chiave è André Silva

Il Milan pensa alla conferma di Rebic per la prossima stagione: la chiave è il cartellino di André Silva

Il Milan ripartirà da Ante Rebic. L’attaccante croato ha conquistato la fiducia della dirigenza rossonera dopo le recenti prestazioni in Serie A, che lo hanno reso il miglior marcatore dell’intera rosa di Stefano Pioli.

Come riportato da Tuttosport, il Milan cercherà l’intesa con l’Eintracht Francoforte, che chiede almeno 40 milioni di euro (il 50% è destinato alla Fiorentina). La chiave per far abbassare il prezzo è rappresentata da André Silva, attualmente in forza al club tedesco.