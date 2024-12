Milan, ricorso al Tar dei rossoneri contro il sindaco di Bologna

Il Milan ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia Romagna contro il sindaco di Bologna per la decisione di non far giocare la partita del 26 ottobre

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sulla questione relativa al rinvio di Bologna Milan dello scorso ottobre.

Il Milan presenterà oggi ricorso al Tar di Emilia Romagna e Bologna per l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza con la quale il 24 ottobre il sindaco di Bologna ha disposto la sospensione di Bologna-Milan, prevista il 26. Il ricorso rossonero mette in luce le motivazioni per le quali la decisione del primo cittadino va considerata “iniqua e incoerente”, tenuto conto che in quei giorni sono state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse. Il provvedimento, inoltre, escludeva sia lo svolgimento della gara a porte chiuse sia lo spostamento in un altro stadio, senza spiegare perché la cancellazione fosse l’unica soluzione. Il club di via Aldo Rossi è convinto che il ricorso sia un atto dovuto sia perché la decisione ha già avuto ripercussioni sull’andamento del campionato sia perché costituisce un pericoloso precedente. Secondo il Milan il rinvio ha creato danni materiali e sportivi. Confermata l’intenzione di devolvere a Fondazione Milan, per avviare iniziative benefiche a favore della comunità locale, eventuali risarcimenti. Anche il Consiglio di Lega ha deliberato di fare ricorso e pure la Serie A è in procinto di presentarlo.