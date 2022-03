Milan, riecco Ibrahimovic: rientro fondamentale con un occhio allo scudetto

Il Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic nel fondamentale match di questa sera contro il Napoli. Un recupero importantissimo

Il Milan avrà uno Zlatan Ibrahimovic in più nell’assalto al Maradona di questa sera. Lo svedese ha fatto tutto il possibile per recuperare in vista del big match contro il Napoli che vale una fetta di Scudetto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo ritorno dà una carica in più a tutto l’ambiente. Mancava dallo scorso 23 gennaio contro la Juventus. Ora di nuovo disponibile per un’altra super sfida, di quelle che sente particolarmente.