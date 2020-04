Milan, ritorno a Milanello non ancora in programma ma si ipotizza una data

Il Milan non ha ancora fissato una data per il ritorno in campo: il club vuole prima sondare l’evolversi della situazione contagi da Covid-19 a Milano

Il Milan, come gli altri club di Serie A, ha sospeso tutte le attività chiudendo il centro sportivo di Milanello così come quello di Vismara, sede delle giovanili. «Priorità alla saluta pubblica» ciò che è stato detto da Gazidis a nome dell’intero club che si è schierato in prima linea nella battaglia al Coronavirus devolvendo oltre 600 mila euro alla sanità lombarda. Niente ritorno al calcio giocato in programma anche se da ieri c’è un’ipotesi di data.

Come rivelato dal ministro dello sport Spadafora sarebbe il 4 maggio la data nella quale, in linea con l’ultimo decreto governativo, potrebbero riprendere gli allenamenti anche per i calciatori professionisti. Il Milan attende pazientemente l’evolversi della situazione contagi soprattutto nella città di Milano che negli ultimi giorni sta mantenendo numeri alquanto allarmanti.