Milan Roma, clamoroso gesto dell’arbitro Guida dopo il rigore parato di Maignan: le immagini chiariscono tutto, l’ex arbitro Cesari: «Grave errore» – VIDEO

Milan Roma, scintille dopo il rigore parato da Maignan: gesto clamoroso di Guida, Cesari attacca «Errore grave» – VIDEO

La vittoria del Milan per 1-0 sulla Roma, firmata dal gol del difensore serbo Strahinja Pavlovic su assist di Rafael Leao, è stata offuscata da un episodio tanto insolito quanto clamoroso che ha visto protagonisti l’arbitro Marco Guida e l’esterno rossonero Alexis Saelemaekers.

L’episodio si è verificato all’82’, subito dopo il momento più delicato della gara: il rigore di Paulo Dybala neutralizzato dal portiere francese Mike Maignan. Il penalty era stato concesso per un fallo di mano in area di Youssouf Fofana, già ammonito in precedenza.

A gioco fermo, poco prima di un calcio d’angolo per i giallorossi, Saelemaekers si è avvicinato a Guida per esultare. Le telecamere di Pressing (Canale 5) hanno immortalato la scena: l’arbitro, invece di ignorare il gesto, ha affrontato il belga a muso duro e, avanzando verso di lui, gli ha rifilato un calcetto sul piede. Sorprendente la reazione del giocatore, che ha subito indicato il direttore di gara accusandolo di averlo colpito di proposito.

Ora mi spiegate perché Guida redarguisce Saelemaker che esulta?

Non si può nemmeno più esultare? pic.twitter.com/Z3ATqpdJm3 — Piani Mino (@PianiMino) November 2, 2025

Durissimo il commento dell’ex arbitro Graziano Cesari, che ha definito l’atteggiamento di Guida «un grave errore» e «un comportamento inammissibile per un direttore di gara». Secondo Cesari, il fischietto campano avrebbe potuto limitarsi ad ammonire Saelemaekers per l’esultanza eccessiva, ma ha invece «oltrepassato il limite».

