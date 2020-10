Milan: Romagnoli subito titolare nel derby, non ci sono alternative

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli sarà in campo dal primo minuto nel derby del 17 ottobre, Stefano Pioli non ha alternative.

Lo riporta il Corriere dello Sport evidenziato la positività di Gabbia in Under 21, un aspetto che lo costringerà all’isolamento per 14 giorni.

Ecco perchè Romagnoli, che ieri per la prima volta si è allenato con il resto del gruppo, avrà immediatamente una maglia da titolare.