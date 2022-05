Milan, scatta il ritiro in vista dell’Atalanta: missione scudetto per i rossoneri di Pioli, focalizzati sull’obiettivo

Ci siamo, il ritiro del Milan prima della gara di domani contro l’Atalanta è ufficialmente scattato.

La squadra rossonera si isola per evitare distrazioni e concentrarsi al massimo in vista di una sfida decisiva in ottica scudetto. Qualora l’Inter non dovesse vincere col Cagliari, i rossoneri potrebbero già festeggiare domani.