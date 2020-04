Milan, Sebastiano Rossi: «Donnarumma ha qualità da vendere»

Sebastiano Rossi, storico portiere del Milan, esalta le qualità di Gianluigi Donnarumma: le parole sul rossonero

Contattato in esclusiva da MilanNews.it, Sebastiano Rossi ha analizzato il profilo di Gianluigi Donnarumma, suo “successore” fra i pali del Milan.

«Ha qualità da vendere. E’ ancora molto giovane, quindi può e deve migliorare ancora tanto. A me piace molto il suo temperamento, ha carattere e queste sono doti per arrivare in alto sono fondamentali. Altri portieri graditi? A me piace molto Alisson, così come Neuer. Mi piace anche Meret del Napoli».