Milan, Serginho su Theo Hernandez: «Può diventare il più forte in assoluto»

L’ex terzino del Milan Serginho ha elogiato le qualità di Theo Hernandez

Serginho, storico ex terzino sinistro del Milan, in una intervista a Tuttosport ha elogiato le qualità di Theo Hernandez.

LE PAROLE – «Ha dimostrato di essere un giocatore in grandissima forma, che ha margini di crescita. In quella posizione noi siamo tenuti a migliorare giorno dopo giorno. Lui può farlo. Mi auguro che possa diventare molto più forte di quanto è adesso. Ora comunque è già tra i terzini più forti al mondo. E potrà diventare il più forte in assoluto».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24