Milan, contro il Lecce serve una risposta a Inter e Napoli: l’obiettivo dichiarato resta la zona Champions, ma…

Milan, sfida al Lecce per restare in corsa: obbligatoria una risposta a Inter e Napoli, con la Champions nel mirino e…

La vittoria del Como va archiviata in fretta. Il Milan di Max Allegri è chiamato stasera a rispondere ai successi di Inter e Napoli, che hanno allungato in classifica (nerazzurri a +6, azzurri momentaneamente agganciati al secondo posto). L’obiettivo dichiarato resta la zona Champions, ma per blindarla serve un cambio di passo contro le squadre della parte destra della classifica, vero tallone d’Achille dei rossoneri in questa stagione. Contro Lecce, Cremonese, Pisa, Parma, Sassuolo, Genoa e Fiorentina, infatti, sono arrivati solo cinque pareggi e una sconfitta.



La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento su Rabiot scrivendo che oer invertire la rotta, Allegri punta tutto sul suo “pretoriano”: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, protagonista assoluto della vittoria a Como con una doppietta e un rigore procurato, è l’uomo della provvidenza. I numeri parlano chiaro: in Serie A, con Rabiot in campo (13 presenze), il Milan non ha mai perso (9 vittorie e 4 pareggi), viaggiando a una media di 2,38 punti a partita.



Arrivato in estate dal Marsiglia per soli 7 milioni, il trentenne Rabiot ha già triplicato il suo valore di mercato. Ma è soprattutto il suo apporto tecnico e di leadership a fare la differenza. Con Modric non al top della condizione (anche se il croato dovrebbe giocare), sarà Rabiot a doversi caricare la squadra sulle spalle, facendo da guida ai compagni più giovani come Ricci. La sua esperienza internazionale (21 trofei in bacheca) e la sua abitudine a giocare ad alti livelli sono fondamentali per trascinare il Milan.



La sfida contro il Lecce di Di Francesco (ore 20.45, DAZN) è l’occasione per dare continuità ai risultati e consolidare la posizione in classifica. Allegri schiererà il consueto 3-5-2 con Leao e Pulisic in attacco, supportati da un centrocampo di qualità e sostanza guidato proprio da Rabiot. I salentini, privi degli squalificati Gaspar e Veiga, proveranno a fare lo sgambetto con il loro 4-2-3-1. Per il Milan non sono ammessi passi falsi.

