Milan, Shevchenko: «Finale 2003 contro Juve partita più importante»

Shevchenko conserva ricordi speciali della finale di Champions League vinta dal Milan ai danni della Juventus a Manchester

Nel corso del suo intervento a Dazn, Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha spiegato qual è stata la partita più importante della sua carriera da calciatore.

«Era la prima finale per me. E’ stata la partita più importante della mia vita. Non dimenticherò mai quei 12-15 secondi in cui da metà campo andai verso il pallone per l’ultimo rigore. In quel momento ripensi a tutta la tua vita. Da quando da bambino avevi un sogno, fino al momento in cui capisci che quel sogno si realizza. Guardai l’arbitro, il pallone e Buffon».