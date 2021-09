Milan, situazione infortunati: «Ibra non si allena. Giroud...»

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sulla situazione legata agli infortuni in casa Milan

Archiviata la partita contro la Juventus, con qualche rimpianto di troppo, è già tempo di pensare di nuovo al campionato: mercoledì sera a San Siro arriva il Venezia. Il Milan fa la conta degli infortunati.

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sulla situazione legata agli infortuni in casa rossonera. Ecco le sue parole:

«Ibrahimovic non si è allenato anche oggi con la squadra, quindi con tutta probabilità salterà anche la prossima partita. Giroud invece sta meglio, domani probabilmente tornerà a correre nella sessione di rifinitura in vista del Venezia. Siamo in attesa di conoscere il verdetto sulle condizioni di Kjaer che contro la Juventus ha riportato problemi muscolari al flessore della coscia destra, vediamo quante partite salterà. Anche Calabria sta meglio».