Milan, solo 10 punti in nove partite. Ma il precedente del 2012 fa sorridere

Il Milan perde a Roma e conferma un avvio di Serie A da horror: 10 punti in 9 gare. Anche Allegri nel 2012 partì così, e poi…

La sconfitta contro la Roma fa precipitare nuovamente il Milan nel baratro. L’avvio in campionato è decisamente deludente per i rossoneri, i quali hanno raccolto la miseria di 10 punti in nove gare e occupano il 12° posto.

Aveva totalizzato lo stesso numero di punti il Milan di Allegri nel 2012, che tuttavia era a soli tre punti dalla zona retrocessione. Dopo l’arrivo di Balotelli nel mercato di gennaio, tuttavia, la formazione dell’ex tecnico della Juventus invertì la rotta e chiuse la stagione con un bel terzo posto in Serie A.

Pioli spera di emulare il collega toscano e di riportare al più presto il Milan ai piani alti della classifica, risollevando il morale del gruppo e tornando a offrire un calcio propositivo e concreto.