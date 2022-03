Milan, sorride anche il bilancio semestrale: i dati sui ricavi

Il bilancio semestrale del Milan sorride: rispetto allo scorso anno incremento del 40% dei ricavi: tutti i dettagli

Come riferito da Calcio&Finanza, il bilancio semestrale del Milan si chiude con un netto miglioramento rispetto allo scorso anno. I ricavi salgono infatti del 40%.

Il CdA rossonero si è riunito oggi approvando la posizione finanziaria inerente all’andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio 2021/2022, consolidata al 31 dicembre 2021.

Il bilancio del primo semestre di quest’anno ha fatto registrare il segno “+” per circa 3 milioni di euro grazie alla citata crescita dei ricavi e in special modo grazie ad alcune entrate cosiddette straordinarie come la cessione di Casa Milan ad un fondo immobiliare che ha prodotto un apporto finanziario di circa 18 milioni di euro.

La società, in vista del bilancio di fine stagione, prevede di avere una perdita ridotta rispetto a quella già dimezzata dello scorso anno.