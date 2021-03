Milan, squadra subito in campo in vista dell’Udinese

Il Milan è tornato subito in campo dopo la vittoria contro la Roma per preparare la gara contro l’Udinese. Le ultime da Milanello

Milanello, niente giorno di riposo per i rossoneri rientrati ieri a tarda notte a Milano dopo la vittoria corsara in quel di Roma. Per la giornata odierna Stefano Pioli ha indetto una sessione di allenamento defaticante al mattino.

Nella giornata odierna verranno verificate le condizioni dei tre giocatori che hanno lasciato anzitempo il campo dell’Olimpico: Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic.