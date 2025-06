Milan, Leao e Theo Hernandez in uscita? Si pensa ad un clamoroso doppio scambio

Milan, si ragiona ad un suggestivo doppio scambio in caso di uscita di Theo Hernandez e Leao: ecco le squadre e i nomi coinvolti

Il Milan potrebbe essere protagonista di due clamorose operazioni di mercato basate su scambi di altissimo profilo. Secondo SportMediaset, prende corpo l’idea di uno scambio tra i rossoneri e la Juve che vedrebbe Dusan Vlahovic approdare a Milano e Theo Hernandez prendere la via opposta verso Torino. Per ora si tratta di semplici sondaggi e non di trattative avviate, ma entrambi i giocatori sembrano orientati verso un cambio di maglia. La valutazione dei cartellini è relativamente simile (30 milioni per Vlahovic, 25 per Theo), ma l’ostacolo principale riguarda gli ingaggi: il serbo guadagna 12 milioni netti a stagione, una cifra fuori portata per il Milan, che potrebbe però offrirgli 6 milioni spalmati su più anni; Theo, dal canto suo, chiede un contratto da 6 milioni netti, la stessa cifra richiesta anche per il suo rinnovo con il Diavolo.

Nel frattempo, Mundo Deportivo rilancia un’altra ipotesi suggestiva: uno scambio tra Rafa Leao e Ronald Araujo, che coinvolgerebbe Milan e Barcellona. Il club blaugrana è alla ricerca di un esterno offensivo per accontentare le richieste del nuovo tecnico Hansi Flick, e Leao è un vecchio pallino del direttore sportivo Deco. Il centrale uruguaiano Araujo, stimato da Allegri, rappresenterebbe un rinforzo ideale per la difesa milanista. Tuttavia, il Milan continua a considerare Leao incedibile a meno di offerte irrinunciabili, e per ora l’idea rimane una suggestione senza sviluppi concreti. Entrambe le ipotesi, in ogni caso, testimoniano la disponibilità del Milan a valutare scambi importanti per rafforzare la rosa senza operare investimenti netti troppo onerosi.