Nella formazione ufficiale del Milan contro il Tottenham Pioli ha scelto di lasciare fuori Tomori dai titolari.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale inglese non avrebbe avuto nessuna ricaduta all’infortunio, ma non si è sentito al meglio e quindi non si è voluto rischiare. Gioca Kjaer al suo posto.