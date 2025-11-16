Tomori Milan, il difensore rinnova con i rossoneri? Le ultime sul destino del centrale inglese. Allegri ha preso una decisione

Tomori Milan: la rinascita del difensore inglese e il rinnovo sempre più vicino. Il centrale si sposa alla perfezione con il modo di giocare di Allegri

Il periodo d’oro che sta vivendo Fikayo Tomori rappresenta una delle note più positive di questa stagione rossonera. Il difensore inglese, dopo un paio d’annate segnate da discontinuità e qualche errore di troppo, è tornato a brillare e oggi è considerato uno dei cardini del nuovo assetto del Milan. La rinascita del centrale, nato in Canada ma cresciuto calcisticamente in Inghilterra, è sotto gli occhi di tutti e ha riaperto il dibattito su quanto possa ancora crescere nel progetto tecnico rossonero.

Tomori Milan: Allegri ritrova un leader difensivo

A guidare questa metamorfosi è stato Massimiliano Allegri, tornato in estate sulla panchina del Milan con l’obiettivo di riportare solidità, ordine e pragmatismo. Il tecnico toscano ha rimesso al centro del progetto la fase difensiva, lavorando in maniera capillare sui movimenti del reparto e sulle letture individuali. In questo contesto, Tomori è stato forse il giocatore che ha beneficiato maggiormente del nuovo metodo.

La sua ritrovata affidabilità è confermata dal minutaggio altissimo registrato nelle prime giornate: Allegri lo considera imprescindibile, un difensore completo, rapido, aggressivo e finalmente continuo. La crescita mentale è evidente quanto quella tattica, e il nome di Tomori è tornato a essere sinonimo di sicurezza nella metà campo rossonera.

L’ingranaggio perfetto nella difesa a tre

Il nuovo sistema difensivo a tre adottato da Allegri esalta ulteriormente le caratteristiche di Tomori. Schierato al centro del terzetto o sul centro-destra, l’inglese garantisce equilibrio e coperture puntuali, risultando spesso decisivo nei recuperi in profondità. La sua presenza completa il reparto in modo ideale, dando quella stabilità che negli anni scorsi era mancata.

Il progetto tattico rossonero trova in Tomori l’anello mancante: un difensore moderno ma disciplinato, capace di interpretare il ruolo con continuità e personalità. Non sorprende quindi che il suo rendimento sia finito al centro dell’attenzione della dirigenza.

Tomori Milan: rinnovo vicino, le cifre del nuovo contratto

La società, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, non vuole correre rischi. Il DS considera Tomori un patrimonio tecnico su cui costruire il futuro e sta accelerando per blindarlo nel lungo periodo.

Secondo le indiscrezioni arrivate da Tuttosport, l’obiettivo del club è chiaro: prolungare il contratto di Tomori con il Milan fino al 2029, garantendogli un ruolo centrale nel progetto e premiando la crescita mostrata sotto la guida di Allegri.

Il nuovo accordo, atteso entro il prossimo anno, rappresenterebbe molto più di un semplice rinnovo: sarebbe la conferma definitiva che Tomori Milan è un binomio destinato a durare ancora a lungo, simbolo della ritrovata solidità rossonera e della rinascita di un difensore tornato ai suoi massimi livelli.