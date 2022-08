Milan Udinese, Pioli studia le alternative: chi sostituisce Tonali

Verso Milan Udinese: Stefano Pioli studia le possibili mosse per sostituire Sandro Tonali. Le idee del tecnico

Gli esami ai quali si è sottoposto Sandro Tonali hanno svelato qualcosa in più sull’entità dell’infortunio rimediato contro il Vicenza, ma Pioli pensa già ai possibili sostituti in vista di Milan-Udinese.

Come riportato dal Corriere della Sera, in caso di forfait del centrocampista rossonero, per prendere il suo posto al fianco di Bennacer, Rade Krunic è al momento in vantaggio su Tommaso Pobega.