Milan, Vanaken: «De Ketelaere è pronto per questo passo»

Milan, le parole del compagno di squadra Hans Vanaken su De Ketelaere e il suo possibile arrivo in rossonero: «É pronto per questo passo»

Hans Vanaken, centrocampista del Brugge, ha rilasciato qualche dichiarazione su Charles De Ketelaere. Le sue parole ad Hln.be sull’obiettivo di mercato del Milan.

«Contro il Milan in Champions League potrebbe essere una bella rimpatriata (ride, ndr). Non ho visto Paolo Maldini qui questa settimana, no (ride ancora, ndr). Ma anche tutti noi leggiamo di queste cose, non ci sono segreti. Sappiamo anche che il Milan vuole fare il massimo per avere Charles. Qui non andiamo in giro sventolando le prime pagine dei quotidiani italiani, ma ogni tanto gli parliamo un po’ di italiano. Charles è un super talento che è cresciuto enormemente in tre anni qui. Ha dimostrato di essere pronto a fare il passo.»