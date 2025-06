Milan, anche Zinchenko tra i nomi per il post Theo Hernandez: si attende la decisione del terzino

Milan, da decidere il futuro di Theo Hernandez, che apre all’Arabia Saudita: tra i sostituti papabili c’è anche Zinchenko

Il futuro di Theo Hernandez sembra segnato: il terzino francese è ormai ai margini del progetto rossonero e il Milan lavora per la sua cessione, con l’Al-Hilal pronto a chiudere l’operazione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club saudita ha messo sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro più bonus, mentre al giocatore spetterebbe un maxi ingaggio da oltre 15 milioni a stagione. Il sì definitivo dell’ex Real Madrid non è ancora arrivato, ma l’apertura al trasferimento in Arabia c’è. Theo avrebbe preferito restare in Europa, sognando un trasferimento all’Atlético Madrid, ma con i contatti ormai interrotti col Milan, l’unica strada concreta sembra quella araba. Intanto, il giocatore si gode le vacanze in Sardegna con la famiglia, mentre a Casa Milan si pianifica il futuro.

In attesa dell’uscita del francese, il Milan lavora sottotraccia per il sostituto. Il nome più caldo è quello di Oleksandr Zinchenko, in uscita dall’Arsenal. Il terzino ucraino ha aperto al trasferimento e potrebbe arrivare per meno di 20 milioni, complice una stagione opaca e un contratto in scadenza nel 2025. L’unico nodo resta l’ingaggio elevato, ma si ragiona con gli agenti su una possibile dilazione pluriennale. In alternativa, piace molto anche Maxim De Cuyper del Club Bruges, classe 2000, profilo giovane e in crescita, seguito anche dalla Roma. Il Milan, che dal Bruges ha già acquistato De Ketelaere, si prepara a un possibile duello di mercato con l’ex ds rossonero Massara. Tutto, però, resta fermo finché Theo non farà la sua scelta definitiva. Solo allora il club potrà affondare per il nuovo padrone della fascia sinistra.