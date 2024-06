Milan Zirkzee, dietrofront dell’agente sulle commissioni: la richiesta di Kia

Milan, l’agente di Joshua Zirkzee fa marcia indietro sulle commissioni: si torna alla richiesta originale di 15 milioni

Era previsto per oggi il tanto atteso incontro tra Kia Joorabchian, l’agente di Joshua Zirkzee, e gli uomini del calciomercato del Milan. L’incontro dovrebbe avvenire, ma, come riferito dal giornalista Daniele Longo su X, non si terrà a Casa Milan ma in qualche hotel nel milanese.

L’obiettivo dei rossoneri è limare la distanza tra domanda e offerta sulle commissioni, per le quali il procuratore dell’olandese è tornato a chiedere 15 milioni di euro. Adesso la palla passa a Furlani, che dovrà decidere se accettare le condizioni imposte da Kia Joorabchian.

