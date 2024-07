Milenkovic Fiorentina, sirene inglesi per lui: piace ad una retrocessa

Milenkovic Fiorentina, sul difensore viola c’è l’interesse di una squadra inglese, appena retrocessa: i dettagli

Nikola Milenkovic potrebbe lasciare la Fiorentina. Come riportato da Fabrizio Romano, il Nottingham Forest sarebbe interessato al difensore per tentare subito la promozione in Premier League.

La società ha aperto al trasferimento, ma solamente per la giusta cifra: intanto la società ha già trovato nell’argentino Nicolas Valentini il suo sostituto.