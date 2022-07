Milenkovic nella lista della Juve: costa “solo” 15 milioni. Il serbo potrebbe tornare caldo per i bianconeri

C’è anche Nikola Milenkovic nella lista dei possibili rinforzi per il pacchetto arretrato della Juventus.

Il serbo è tra i possibili sostituti di Matthijs De Ligt, che resta in uscita. Come riferito da Sky Sport, il serbo potrebbe essere lasciato andare dalla Fiorentina in cambio di 15 milioni di euro, cifra pattuita con la società viola. Occhio però al Napoli, che lo valuta come rimpiazzo di Koulibaly.