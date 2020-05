Milik Juve: tre soluzioni per chiudere con il Napoli. I bianconeri studiano la strategia giusta per aggiudicarsi il polacco

La Juventus non molla la presa su Arkadiuz Milik, uno degli obiettivi di mercato per sostituire Gonzalo Higuain in vista della prossima stagione. Le soluzioni sono tre: far scadere il contratto nel 2021 e tesserare il polacco a parametro zero oppure inserire delle contropartite tecniche nell’operazione per far abbassare il prezzo.

Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli potrebbe fare una contromossa che garantirebbe al cartellino di Milik di non svalutarsi nel corso delle prossime settimane. Gli azzurri vorrebbero proporre il rinnovo al classe ’94 e cederlo immediatamente alla Juve in prestito biennale con obbligo di riscatto.